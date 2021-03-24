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МОЗ: К смерти вакцинированной на Одещине могли привели нарушения кровообращения

Среда, 24 марта 2021, 09:39

Министерство здравоохранения просит не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, которая умерла через 2 дня после прививки против коронавируса, так как другие 9 человек, вакцинированные из того же флакона, в норме.

Источник: заявление Минздрава о смерти военнослужащей в Одесской области

Детали: 23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей

По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была привлекаться к силам, задействованных в ООС.

Дословно МОЗ: "Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей".

Больше деталей: Минздрав заявляет, что по состоянию на 19 марта в мире было введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19 – и, "согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса".

Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин, отмечает министерство.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

С начала прививочной кампании в Украине привито 137 026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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Темы: МинздраввакцинацияВооруженные силы


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