Загибель Чорновола: в МВС розповіли про результати комплексної експертизи та стан справи

Комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що лідер Народного Руху В'ячеслав Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, підтверджень інших версій загибелі наразі немає.

Джерело: заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Деталі: На порозі роковин загибелі Чорновола УП поцікавилася станом справ у поновленому в 2014 році розслідуванні обставин загибелі лідера НРУ, зокрема долею комплексної експертизи у цьому розслідуванні.

Тракало повідомив, що експертиза, яка тривала майже 2 роки (31.01.2017 – 29.10.2018), встановила, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та в ході експертизи решток при ексгумації "є такими, що сформувалися внаслідок травмування пасажира, що перебував у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою".

"Їх виникнення є переважно результатом дії масивного тупого предмета з переважаючою контактною поверхнею, яким могли бути деталі кузова (салону) до його деформації та в подальшому частини деформованого кузова автомобіля", - цитує Тракало висновок експертів.

Підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.

На запитання УП, чи означає це, що розслідування справи вичерпалося і є закритим, представник МВС відповів заперечно.

На уточнюючі запитання УП, на якій стадії перебуває зараз слідство, чи допитувався повторно водій "КаМАЗу" Володимир Куделя, чи проводилися якісь слідчі дії з ним, та стосовно перспектив розслідування Тракало зазначив зокрема, що під час проведення досудового розслідування Куделя В.М. неодноразово допитувався про обставини ДТП. Однак у подальшому від дачі показань відмовився, мотивуючи тим, що всі обставини події він повідомив раніше та нічого нового додати не може.

Пряма мова: "Крім того, відповідно до вказівок Офісу генерального прокурора, наразі триває проведення допитів судових експертів, які проводили експертизи в кримінальному провадженні.

На цей час досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває. Остаточного рішення в ньому не прийнято, оскільки триває проведення слідчих (розшукових) дій.

Розслідування цієї справи не є легким з огляду на значний період часу, що минув з моменту трагедії. Когось із фігурантів уже немає в живих, тож слідчі працюють з тим матеріалом, який є, а його, на жаль, насправді не так багато. Але, безумовно, всі зацікавлені у тому, аби істина у цій справі була встановлена".

Довідка: В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

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