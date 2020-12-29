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Ім'я В'ячеслава Чорновола присвоїли військовій частині

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:19

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола".

Деталі: Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування "Конотопський", а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".

Довідково: В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч лідер Народного Руху, дисидент, журналіст, у 2000 році був удостоєний звання Герой України. Він загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено. У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.

Теми: арміяЧорновіл


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