Гибель Чорновила: в МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы и состоянии дела

Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил был смертельно травмирован в результате ДТП в марте 1999 года, подтверждений других версий гибели пока нет.

Источник: заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Детали: Накануне годовщины гибели Чорновила УП поинтересовалась состоянием дел в возобновленном в 2014 году расследовании обстоятельств гибели лидера НРУ, в частности судьбой комплексной экспертизы в этом расследовании.

Тракало сообщил, что экспертиза, которая длилась почти 2 года (31.01.2017 - 29.10.2018), установила, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Чорновила и в ходе экспертизы останков при эксгумации "сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

"Их возникновение является преимущественно результатом действия массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью, которым могли быть детали кузова (салона) до его деформации и в дальнейшем части деформированного кузова автомобиля", - цитирует Тракало заключение экспертов.

Подтверждение теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключает.

На вопрос УП, означает ли это, что расследование дела исчерпало себя и закрыто, представитель МВД ответил отрицательно.

На уточняющие вопросы УП, на какой стадии находится сейчас следствие, был ли допрошен повторно водитель "КамАЗа" Владимир Куделя, проводились ли какие-то следственные действия с ним, и о перспективах расследования Тракало отметил в частности, что во время проведения досудебного расследования Куделя В.Н. неоднократно был допрошен об обстоятельствах ДТП. Однако в дальнейшем от дачи показаний отказался, мотивируя тем, что все обстоятельства происшествия он сообщил ранее и ничего нового добавить не может.

Прямая речь: "Кроме того, в соответствии с указаниями Офиса генерального прокурора, сейчас ведутся допросы судебных экспертов, которые проводили экспертизы в уголовном производстве.

В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Окончательного решения в нем не принято, поскольку продолжается проведение следственных (розыскных) действий.

Расследование этого дела не является легким учитывая значительный период времени, прошедший с момента трагедии. Кого-то из фигурантов уже нет в живых, поэтому следователи работают с тем материалом, который есть, а его, к сожалению, на самом деле не так много. Но, безусловно, все заинтересованы в том, чтобы истина в этом деле была установлена​​".

Справка: Вячеслав Чорновил - украинский политический деятель, диссидент, журналист. Погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. В 2000 году Чорновил был удостоен звания Герой Украины посмертно.

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