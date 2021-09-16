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Офіс генпрокурора про справу Чорновола: версія убивства перевіряється, даних про кастет немає

Четвер, 16 вересня 2021, 11:37
Офіс генпрокурора про справу Чорновола: версія убивства перевіряється, даних про кастет немає
В'ячеслав Чорновіл у 90-х. фото з Вікіпедії

В Офісі генерального прокурора кажуть, що версія скоєння умисного вбивства народного депутата лідера "Народного руху" В’ячеслава Чорновола перевіряється слідством, але вказують, що в матеріалах, наданих для експертизи, немає даних про "удари кастетом".

Джерело: пресцентр ОГП в коментарі "Українській правді"

Деталі: УП попросила прокоментувати слова ексзаступника генпрокурора Миколи Голомші, який напередодні повторив свою заяву від 2015 року, що  Чорновола було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія. Проте нових доказів Голомша не надав.

У відповіді Офіс генпрокурора в свою чергу посилається на результати комплексної експертизи, яка тривала майже 2 роки, і про яку УП писала в березні 2021 року.

Дослівно ОГП: "Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України.

В даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі ряд судових експертиз. Згідно висновку комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.

В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП".

Для довідки: В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль – Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

Передісторія:

  • Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством.
  • У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.
  • У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху.
  • 21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд закрив справу про загибель лідера РУХу В'ячеслава Чорновола. Було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії покарання за цією справою складає 10 років, і оскільки він вже минув, справу було закрито.
    Водночас у квітні 2014 року розслідування було знову поновлено.
  • 31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу.

Українська правда

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Теми: Чорновіл В'ячеславОфіс генпрокурора
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