Офіс генпрокурора про справу Чорновола: версія убивства перевіряється, даних про кастет немає

В Офісі генерального прокурора кажуть, що версія скоєння умисного вбивства народного депутата лідера "Народного руху" В’ячеслава Чорновола перевіряється слідством, але вказують, що в матеріалах, наданих для експертизи, немає даних про "удари кастетом".

Джерело: пресцентр ОГП в коментарі "Українській правді"

Деталі: УП попросила прокоментувати слова ексзаступника генпрокурора Миколи Голомші, який напередодні повторив свою заяву від 2015 року, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія. Проте нових доказів Голомша не надав.

У відповіді Офіс генпрокурора в свою чергу посилається на результати комплексної експертизи, яка тривала майже 2 роки, і про яку УП писала в березні 2021 року.

Дослівно ОГП: "Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України.

В даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі ряд судових експертиз. Згідно висновку комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.

В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП".

Для довідки: В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль – Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

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