У МОЗ розповіли, де в Україні летальність від COVID найвища

Найвищий рівень смертності серед хворих на COVID-19 спостерігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях: там він вищий за 2%, тоді як у середньому по Україні – 1,9%.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу у МОЗ , дані РНБО

Пряма мова: "Залишаються високі рівні захворюваності. За добу 23 березня зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби.

На стаціонарному лікуванні знаходяться 33 633 громадянина України і 7 600 громадян із підозрою. Загалом зайнято 49 (тисяч) ліжок стаціонарних, які виділені для лікування пацієнтів із коронавірусної хворобою...

Не зменшується летальність, хоча вона на тлі європейських цифр не є високою. Однак при середній летальності в Україні 1,9% вища 2% летальність у Дніпропетровській області, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях.

Деталі: Микичак додала, що МОЗ постійно працює над удосконаленням протоколів лікування.

За добу 23 березня в Україні зареєстрували 342 летальних випадки від коронавірусу. Найбільше таких смертей було зафіксовано у Києві (49), в Одеській (28), Закарпатській (27), Київській (21), Вінницькій та Донецькій (по 20) областях, а також в Івано-Франківській (19), Харківській та Житомирській (по 16), Сумській (15) областях.

У цей вівторок були максимальні за весь рік пандемії кількості померлих та госпіталізованих із коронавірусом.

Водночас, НАН України публікує розрахунки й прогнози щодо епідемії. За даними спостерігачів, летальність перебувала у діапазоні від 2,5% до 3% для найбільш нещодавніх дат, інформацію про які можна вважати відносно повною.

Цьому передувало: 23 березня міністр Максим Степанов повідомляв про погіршення епідемічної ситуації, збільшення кількості нових хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусної хвороби зразка 2019 року.

За його словами, станом на 22 березня у лікарнях було 36,6 тисячі хворих із COVID або підозрою на нього, а середня заповненість ліжок із киснем складала 55% по країні. Проте у Києві заповнені понад 70% ліжок із киснем, також напружена ситуація у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій і Миколаївській областях.