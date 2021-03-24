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У МОЗ розповіли, де в Україні летальність від COVID найвища

Середа, 24 березня 2021, 10:39
Укрінформ

Найвищий рівень смертності серед хворих на COVID-19 спостерігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях: там він вищий за 2%, тоді як у середньому по Україні – 1,9%. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу у МОЗ , дані РНБО

Пряма мова: "Залишаються високі рівні захворюваності. За добу 23 березня зафіксовано 14 174 нових випадки коронавірусної хвороби. 

На стаціонарному лікуванні знаходяться 33 633 громадянина України і 7 600 громадян із підозрою. Загалом зайнято 49 (тисяч) ліжок стаціонарних, які виділені для лікування пацієнтів із коронавірусної хворобою...

Не зменшується летальність, хоча вона на тлі європейських цифр не є високою. Однак при середній летальності в Україні 1,9% вища 2% летальність у Дніпропетровській області, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях.   

Деталі: Микичак додала, що МОЗ постійно працює над удосконаленням протоколів лікування.

За добу 23 березня в Україні зареєстрували 342 летальних випадки від коронавірусу. Найбільше таких смертей було зафіксовано у Києві (49), в Одеській (28), Закарпатській (27), Київській (21), Вінницькій та Донецькій (по 20) областях, а також в Івано-Франківській (19), Харківській та Житомирській (по 16), Сумській (15) областях.

У цей вівторок були максимальні за весь рік пандемії кількості померлих та госпіталізованих із коронавірусом.

Водночас, НАН України публікує розрахунки й прогнози щодо епідемії. За даними спостерігачів, летальність перебувала у діапазоні від 2,5% до 3% для найбільш нещодавніх дат, інформацію про які можна вважати відносно повною.

 
НАНУ

Цьому передувало: 23 березня міністр Максим Степанов повідомляв про погіршення епідемічної ситуації, збільшення кількості нових хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусної хвороби зразка 2019 року. 

За його словами, станом на 22 березня у лікарнях було 36,6 тисячі хворих із COVID або підозрою на нього, а середня заповненість ліжок із киснем складала 55% по країні. Проте у Києві заповнені понад 70% ліжок із киснем, також напружена ситуація у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій і Миколаївській областях.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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