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В МОЗ рассказали, где в Украине летальность от COVID выше всего

Среда, 24 марта 2021, 09:39
В МОЗ рассказали, где в Украине летальность от COVID выше всего
Укринформ

Самый высокий уровень смертности среди больных COVID-19 наблюдается в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях: там он выше 2%, тогда как в среднем по Украине – 1,9%.

Источник: заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Остаются высокими уровни заболеваемости. За сутки 23 марта зафиксировано 14 174 новых случая коронавирусной болезни.

На стационарном лечении находятся 33 633 гражданина Украины и 7 600 граждан с подозрением. В целом занято 49 (тысяч) коек стационарных, выделенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью...

Не уменьшается летальность, хотя она на фоне европейских цифр не высокая. Однако при средней летальности в Украине 1,9% выше 2% летальность в Днепропетровской области, Запорожской, Херсонской, а также Львовской областях".

Детали: Микичак добавила, что Минздрав постоянно работает над усовершенствованием протоколов лечения.

За сутки 23 марта в Украине зарегистрировали 342 летальных случая от коронавируса. Больше всего таких смертей было зафиксировано в Киеве (49), в Одесской (28), Закарпатской (27), Киевской (21), Винницкой и Донецкой (по 20) областях, а также в Ивано-Франковской (19), Харьковской и Житомирской (по 16), Сумской (15) областях.

В этот вторник были максимальные за весь год пандемии количества умерших и госпитализированных с коронавирусом.

В то же время, НАН Украины публикует расчеты и прогнозы относительно эпидемии. По данным наблюдателей, летальность находилась в диапазоне от 2,5% до 3% для наиболее недавних дат, информацию о которых можно считать относительно полной.

 
НАНУ

Этому предшествовало: 23 марта министр Максим Степанов сообщал об ухудшении эпидемической ситуации, увеличении количества новых больных, госпитализированных и умерших от коронавирусной болезни образца 2019 года.

По его словам, по состоянию на 22 марта в больницах было 36,6 тысячи больных с COVID или подозрением на него, а средняя заполненность коек с кислородом составляла 55% по стране. Однако в Киеве заполнены более 70% коек с кислородом, также напряженная ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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