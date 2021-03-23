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Степанов про ситуацію з COVID: Нас чекає дуже важкий період

Вівторок, 23 березня 2021, 09:47

Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується, за останній тиждень захворіли майже на 26 тисяч громадян більше, ніж за попередній, померли на 300 осіб більше. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ 

Пряма мова Степанова: "Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні у нас встановлений антирекорд щодо кількості померлих: вперше в країні цифра перетнула (позначку в) 300 громадян, які пішли з життя через COVID за одну добу".

Деталі:  Голова МОЗ порівняв тижневі дані щодо епідемії. За минулий тиждень "значно зросла кількість нових випадків хвороби. Якщо позаминулого тижня зафіксували 60 748 випадків, а минулого тижня – 86 708, захворіли майже на 26 тисяч громадян більше.

За словами Степанова, також збільшилася кількість людей на лікарняних ліжках: станом на ранок понеділка у лікарнях було 36 600 із COVID або підозрою на нього. 

Зросла і кількість летальних випадків: за минулий тиждень було зафіксовано 1 665 летальних випадків, що більш як на 300 летальних випадків перевищує показник позаминулого тижня.  

Степанов наголосив, що значно збільшили кількість тестувань у країні: з 395 тисяч позаминулого тижня до понад 531 тисячі тестів минулого (це ПЛР і швидкі тести на антиген). 

Середня заповненість ліжок із киснем складає 55% загалом по країні, але в деяких регіонах ситуація турбує: у Києві понад 70% ліжок із киснем заповнені, також напружена ситуація у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій і Миколаївській областях.

Львівська область також увійшла в "червону зону".

Погіршення ситуації голова МОЗ пов'язав із "британським" штамом коронавірусу, який є більш заразним і небезпечним. Він і провокує третю хвилю пандемії, сказав Степанов.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяСтепановМОЗ


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