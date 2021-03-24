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В оккупированном Крыму хотят "арестовывать все, что проходить, пролетать, проезжать мимо"

Среда, 24 марта 2021, 13:54

Рабочая группа так называемого Государственного совета оккупированного Россией Крыма готовит иск, который подадут в крымский суд, из-за "водной блокады".

Источник: Интерфакс, который цитирует председатель так называемого парламента Крыма Владимира Константинова

Прямая речь: "В этом полугодии (будет подан иск, – ред.). Надеюсь, что к концу второго квартала мы будем в суде".

"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ".

Детали: По словам Константинова, подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей.  Иск будет подан в крымский суд, уточнил так называемый спикер.  Шансы на победу он назвал хорошими.

Ранее Константинов поручил посчитать убытки, которые якобы нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Эта сумма, по его мнению, должна включать стоимость строительства канала, ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделеные Россией средства на решение проблемы вододефицита.  Результатом этой работы должно стать иск в суд.

Предыстория:

  • Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконным и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
  • Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Сначала РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.
  • В мае Северо-Крымский канал прекратил подачу воды в Крым.
  • В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
  • Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Темы: Крымводасуд


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