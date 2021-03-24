В оккупированном Крыму хотят "арестовывать все, что проходить, пролетать, проезжать мимо"

Рабочая группа так называемого Государственного совета оккупированного Россией Крыма готовит иск, который подадут в крымский "суд", из-за "водной блокады".

Источник: Интерфакс, который цитирует председателя так называемого парламента Крыма Владимира Константинова, ТАСС, который цитирует первого заместителя председателя так называемого парламента Крыма Ефима Фикса

Прямая речь Константинова: "В этом полугодии (будет подан иск, – ред.). Надеюсь, что к концу второго квартала мы будем в "суде".

"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ".

Прямая речь Фикса: "На 1,5 трлн рублей у нас документы есть на данный момент. Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до 10 трлн рублей".

Детали: По словам Константинова, подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. Иск будет подан в крымский "суд", уточнил так называемый спикер. Шансы на победу он назвал хорошими.

Ранее Константинов поручил посчитать убытки, которые якобы нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Эта сумма, по его мнению, должна включать стоимость строительства канала, ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделеные Россией средства на решение проблемы вододефицита. Результатом этой работы должно стать иск в "суд".

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