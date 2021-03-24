В оккупированном Крыму хотят "арестовывать все, что проходить, пролетать, проезжать мимо"
Рабочая группа так называемого Государственного совета оккупированного Россией Крыма готовит иск, который подадут в крымский суд, из-за "водной блокады".
Источник: Интерфакс, который цитирует председатель так называемого парламента Крыма Владимира Константинова
Прямая речь: "В этом полугодии (будет подан иск, – ред.). Надеюсь, что к концу второго квартала мы будем в суде".
"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ".
Детали: По словам Константинова, подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. Иск будет подан в крымский суд, уточнил так называемый спикер. Шансы на победу он назвал хорошими.
Ранее Константинов поручил посчитать убытки, которые якобы нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Эта сумма, по его мнению, должна включать стоимость строительства канала, ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделеные Россией средства на решение проблемы вододефицита. Результатом этой работы должно стать иск в суд.
Предыстория:
- Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконным и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
- Кремль отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Сначала РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.
- В мае Северо-Крымский канал прекратил подачу воды в Крым.
- В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
- Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.