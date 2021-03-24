В оккупированном Крыму хотят "арестовывать все, что проходить, пролетать, проезжать мимо"

Рабочая группа так называемого Государственного совета оккупированного Россией Крыма готовит иск, который подадут в крымский суд, из-за "водной блокады".

Источник: Интерфакс, который цитирует председатель так называемого парламента Крыма Владимира Константинова

Прямая речь: "В этом полугодии (будет подан иск, – ред.). Надеюсь, что к концу второго квартала мы будем в суде".

"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ".

Детали: По словам Константинова, подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей. Иск будет подан в крымский суд, уточнил так называемый спикер. Шансы на победу он назвал хорошими.

Ранее Константинов поручил посчитать убытки, которые якобы нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Эта сумма, по его мнению, должна включать стоимость строительства канала, ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделеные Россией средства на решение проблемы вододефицита. Результатом этой работы должно стать иск в суд.

Предыстория: