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Харківські угоди: Азарову повідомили про підозру в держзраді

Середа, 24 березня 2021, 17:03
Харківські угоди: Азарову повідомили про підозру в держзраді

ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб через підписання у 2010 році Харківських угод.

Джерело: ДБР

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

Дослівно: "Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної угоди для України, колишній прем’єр-міністр виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб, сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди аж до її імплементації.

Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі".

Деталі: Зазначається, що підозру надіслали Азарову за "останнім відомим місцем його проживання".

У ДБР нагадали, що притягнення за держзраду не має строків давності, а також те, що у січні 2021 року відомство повідомляло підозру й Януковичу.

Нагадаємо: 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".

УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.

Українська правда

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Теми: ДБРАзаровдержзрадаХарківські угоди
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