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Харьковские соглашения: Азарову сообщили о подозрении в госизмене

Среда, 24 марта 2021, 18:03

ГБР по согласованию Офиса генпрокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц путем подписания в 2010 году Харьковских соглашений.

Источник: ГБР

Детали: Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне его подписания.

Дословно: "Достоверно понимая последствия подписания указанного соглашения для Украины, бывший премьер-министр выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно - обеспечил визирования и согласования проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекта соглашения до его осуществления.

Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.  В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией.

Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве ".

Детали: Отмечается, что подозрение прислали Азарову по "последнему известному месту его жительства".

В ГБР напомнили, что привлечение по госизмене не имеет сроков давности, а также то, что в январе 2021 года ведомство сообщало подозрение и Януковичу.

Напомним: 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".

УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.

Украинская правда
Темы: ГБРАзаровгосизменаХарьковские соглашения


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