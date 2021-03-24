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В університеті Шевченка обрали нового ректора

Середа, 24 березня 2021, 19:47

Новим ректором Київського національного університету ім.Шевченка став Володимир Бугров.

Джерело: студпарламент університету

Дослівно: "Володимир Бугров — новий ректор КНУ.

Згідно з законом, повноваження ректора передаються близько місяця".

Деталі: Відомо, що у другому турі виборів Бугров змагався з Олександром Рожком.

Нагадаємо:

  • 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процесКиївського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
  • Пізніше стало відомо, що Литвин програв вибори ректора, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Українська правда
Теми: студентиКиїв


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