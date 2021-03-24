В університеті Шевченка обрали нового ректора
Середа, 24 березня 2021, 19:47
Новим ректором Київського національного університету ім.Шевченка став Володимир Бугров.
Джерело: студпарламент університету
Дослівно: "Володимир Бугров — новий ректор КНУ.
Згідно з законом, повноваження ректора передаються близько місяця".
Деталі: Відомо, що у другому турі виборів Бугров змагався з Олександром Рожком.
Нагадаємо:
- 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процесКиївського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
- Пізніше стало відомо, що Литвин програв вибори ректора, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Українська правда