Литвин програв вибори ректора в університеті Шевченка
Середа, 17 березня 2021, 18:23
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету ім.Шевченка, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Джерело: BBC
Деталі: Зазначається, що лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.
Хто з них стане керівником столичного вишу стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.
Відомо, що у голосуванні на шести дільницях взяло участь 4 139 виборців, серед них 598 студентів і 23 курсанти коледжів.
Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.
Нагадаємо:
- 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
- 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".
- УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.