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Литвин програв вибори ректора в університеті Шевченка

Середа, 17 березня 2021, 18:23

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету ім.Шевченка, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Хто з них стане керівником столичного вишу стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

Відомо, що у голосуванні на шести дільницях взяло участь 4 139 виборців, серед них 598 студентів і 23 курсанти коледжів.

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

Нагадаємо:

  • 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
  • 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".
  • УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.

Теми: освіта


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