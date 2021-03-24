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В университете Шевченко выбрали нового ректора

Среда, 24 марта 2021, 18:47
В университете Шевченко выбрали нового ректора

Новым ректором Киевского национального университета им. Шевченко стал Владимир Бугров.

Источник: студпарламент университета

Дословно: "Владимир Бугров - новый ректор КНУ.

Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца".

Детали: Известно, что во втором туре выборов Бугров соревновался с Александром Рожко.

Напомним:

  • 11 марта стало известно, что Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко.
  • Литвин заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Речь шла о расследовании по ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
  • Литвин проиграл выборы ректора, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.

Украинская правда

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Темы: студентыКиев
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