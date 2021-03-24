В университете Шевченко выбрали нового ректора
Среда, 24 марта 2021, 18:47
Новым ректором Киевского национального университета им. Шевченко стал Владимир Бугров.
Источник: студпарламент университета
Дословно: "Владимир Бугров - новый ректор КНУ.
Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца".
Детали: Известно, что во втором туре выборов Бугров соревновался с Александром Рожко.
Напомним:
- 11 марта стало известно, что Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко.
- Литвин заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Речь шла о расследовании по ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
- Литвин проиграл выборы ректора, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.
Украинская правда