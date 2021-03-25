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Украина бьет собственные антирекорды COVID: 16 669 новых случаев и 362 летальных

Четверг, 25 марта 2021, 07:16
Украина бьет собственные антирекорды COVID: 16 669 новых случаев и 362 летальных

За сутки 24 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента, выздоровели 6 748 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это максимальное суточное количество новых больных и умерших с начала пандемии в нашей стране. Это третий подряд антирекорд по летальным исходом (333 и 342 в предыдущие два дня), накануне также был максимум госпитализаций с COVID или подозрением на него (5 438 больных).

Предыдущий антирекорд по суточному приросту больных был осенью: за сутки 27 ноября 2020 года зафиксировали 16 294 новых случая заболевания.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях.

Летальных случаев больше всего в Днепропетровской области (37), городе Киев (35), Ивано-Франковской (26), Одесской (25), Львовской (24), Киевской, Черновицкой и Николаевской (по 21), а также Винницкой (20) областях .

Количество инфицированных детей возросло до 786-ти в сутки, в среду коронавирус также подтвердился у 446 медработников.

 

Тестирований за минувшие сутки сделали 128 615, в том числе методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 596 575 человек, из них выздоровели 1 283 020 человек, умерли уже 31 135 больных.

Сейчас коронавирусную болезнь имеют 282 420 жителей Украины.

За сутки 24 марта 2021 года в Украине было привито 18 561 человека первой дозой вакцины против COVID-19.

Всего за ровно месяц прививочной кампании сделано 155 587 прививок.

Напомним: 24 марта Украина была на 9 месте в мире и на 5 месте в Европе по суточному количеству выявленных случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиявакцинация
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