Нардепу сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов

Прокуроры сообщили народному депутату о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 97 млн ​​грн.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Прямая речь Венедиктовой: "По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)".

Фото с Facebook Венедиктовой

Детали: По данным "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе группы "За будущее" Викторе Мялике.

Следствие установило, что подозреваемый в 2012 году начал строительство многоквартирных жилых домов для продажи квартир и нежилых помещений в них в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

При этом он не зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо.

После завершения строительства домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них.

В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

По данным экспертизы, таким образом нардеп уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн.

Согласно декларации Мялика за 2019 год, он владел более, чем 150 квартирами различной площади, десятками нежилых помещений, паркомест и гаражей.

В течение 2020 года Мялик по несколько раз в месяц сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии – в частности, о доходе от отчуждения недвижимого имущества.