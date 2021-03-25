Половина українців боїться побічних ефектів ковід-вакцини – опитування
Українці сумніваються у вакцині від коронавірусу через появу нових штамів, недовіру владі, страх побічних ефектів.
Джерело: Соціологічна група Рейтинг
Деталі: Головними причинами, чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу, опитані вважають недовіру вакцині, завезеній в Україну, та страх побічних ефектів (близько половини).
Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу.
13% – недовіра до вакцинації як такої.
55% згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини – це заробіток на людях та спосіб їх контролю.
Хоча оцінка ефективності вакцинації в світі оптимістична, ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно.
46% вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе Міністр охорони здоров’я. 16% – Президент, 15% – Головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – Прем’єр-міністр. За місяць зменшилася оцінка відповідальності Президента, натомість зросла щодо Головного санітарного лікаря.
Соціологічна група Рейтинг проводила опитування 18-19 березня 2021 року методом телефонних інтерв’ю.
Опитали 1500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Похибка вибірки не перевищує 2,5%.
Передісторія:
- Фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення свого дослідження заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.
- За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.
- Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca) на 155 587 вакцинованих проти COVID-19.