Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Половина українців боїться побічних ефектів ковід-вакцини – опитування

Четвер, 25 березня 2021, 11:29

Українці сумніваються у вакцині від коронавірусу через появу нових штамів, недовіру владі, страх побічних ефектів.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг

Деталі: Головними причинами, чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу, опитані вважають недовіру вакцині, завезеній в Україну, та страх побічних ефектів (близько половини).

 
 

Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу.

13% – недовіра до вакцинації як такої.

55% згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини – це заробіток на людях та спосіб їх контролю.

Хоча оцінка ефективності вакцинації в світі оптимістична, ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно.

46% вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе Міністр охорони здоров’я. 16% – Президент, 15% – Головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – Прем’єр-міністр. За місяць зменшилася оцінка відповідальності Президента, натомість зросла щодо Головного санітарного лікаря.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування 18-19 березня 2021 року методом телефонних інтерв’ю.

Опитали 1500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

Передісторія:

  • Фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення свого дослідження заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.
  • За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.
  • Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca) на 155 587 вакцинованих проти COVID-19. 

Теми: вакцинаціякоронавірусопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПерший президент України Кравчук щепився вакциною "AstraZeneca"

фотоСБУ прийшла з обшуками в офіс громадського руху Медведчука

У МОЗ повідомили дані про майже 600 побічних ефектів від вакцини проти COVID-19

МВС оновило правила видачі автомобільних номерів: що змінилось

фото Нардепу повідомили про підозру за ухилення від сплати податків

Україна б'є власні антирекорди COVID: 16 669 нових випадків і 362 летальних 

Усі новини...
вакцинація
Перший президент України Кравчук щепився вакциною "AstaZeneca"
У першій партії вакцини Sinovac буде 200 тисяч доз – МОЗ
Симпатики і критики вакцинації від COVID-19 розділилися порівну – опитування
Останні новини
12:35
фото Вакцина CoronaVac полетіла в Україну
12:32
ЄС очікує прозорого відбору керівника та персоналу Бюро економічної безпеки
12:25
Рада може позачергово зібратись у вівторок і розглянути погром на Банковій
12:23
"Карантинні" виплати для малого бізнесу: заявки прийматимуть через "Дію"
12:14
Головний санлікар подолав COVID
12:05
34 тисячі за добу: у Польщі другий день поспіль рекорд заражень
11:56
"Укрпошта" закупить 1860 авто для пересувних відділень за 1,3 мільярда
11:45
відеоПерший президент України Кравчук щепився вакциною "AstraZeneca"
11:41
У першій партії вакцини Sinovac буде 200 тисяч доз – МОЗ
11:38
Курс валют на 25 березня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...