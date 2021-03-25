Половина украинцев боится побочных эффектов ковид-вакцины – опрос

Украинцы сомневаются в вакцине от коронавируса из-за появления новых штаммов, недоверие к власти, страх побочных эффектов.

Источник: Социологическая группа Рейтинг

Детали: Главными причинами, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса, опрошенные считают недоверие вакцине, завезенной в Украину, и страх побочных эффектов (около половины).

Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса.

13% - недоверие к вакцинации как таковой.

55% согласны, что вакцины придумали чтобы защитить людей, но 38% полагают, что вакцины - это заработок на людях и способ их контроля.

Хотя оценка эффективности вакцинации в мире оптимистичная, отношение к вакцинации в Украине очень скептическое. Средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть оценили процесс вакцинации в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично.

46% считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет Министр здравоохранения. 16% - Президент, 15% - Главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - Премьер-министр. За месяц уменьшилась оценка ответственности Президента, зато выросла по Главного санитарного врача.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос 18-19 марта 2021 методом телефонных интервью.

Опросили 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Предыстория: