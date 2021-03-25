Головний санлікар подолав COVID

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, подолав коронавірус і повернувся до роботи.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень".

Деталі: За словами Ляшка, він перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

У такому випадку, за словами головного санлікаря, здавати повторно ПЛР-тест не потрібно.

Ляшко також додав, що навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше.

За словами головного санлікаря, його дружина і донька не інфікувались.

Що було раніше: 15 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що перебуває на лікарняному, оскільки у нього діагностували коронавірус.

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