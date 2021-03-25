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Главный санврач преодолел COVID

Четверг, 25 марта 2021, 12:14
Фото с Facebook Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, преодолел коронавирус и вернулся к работе.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений".

Детали: По словам Ляшко, он находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

В таком случае, по словам главного санитарного врача, сдавать повторно ПЦР-тест не нужно.

Ляшко также добавил, что даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.

По словам главного санитарного врача, его жена и дочка не заразились.

Что было раньше: 15 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирусЛяшко


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