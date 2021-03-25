У справі "ПВК Шевченка і Семенченка" з'явився фігурант зі старої схеми

СБУ підозрює, що Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом", Андрій Рогоза причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.

Джерело: брифінг Служби безпеки України у четвер, сайт СБУ

Деталі: Загалом справа стосується ширшого переліку злочинів, і в ній також фігурує колишній депутат Верховної Ради Семен Семенченко.

Як повідомили на брифінгу представники СБУ, слідство встановило, що влітку 2018 року Шевченко і Семенченко створили громадську організацію, яка пізніше стала охоронною фірмою, куди почали набирати міцних молодиків і колишніх правоохоронців.

У спецслужбі вважають, що насправді там відбувалася вербовка бойовиків для виконання завдань з вогнепальною зброєю. Вони проходили спеціальне тренування на різних тренувальних базах, у тому числі на "Центренерго".

За даними слідства, Семенченко за допомогою Шевченка зареєстрував за кордоном приватну військову компанію. Саме для працевлаштування в ній готували рекрутів.

В СБУ підозрюють, що саме Шевченко забезпечував постачання амуніції, обладнання, боєприпасів для проведення тренувань і потреб ПВК.

У спецслужбі повідомили, що 24 березня під час обшуків на тренувальних базах і вдома у фігурантів справи, окрім зброї, були вилучені документи, які "повністю підтверджують факт діяльності на території України незаконного збройного формування, фактично приватної військової компанії, і підготовки до скоєння злочинів".

Також слідство викрило факти незаконного постачання за участі Шевченка в Україну, для потреб ПВК, комплектуючих та військового спорядження.

Крім того, перевіряється причетність Шевченка до каналу постачання зброї з Росії до Іраку Сирії та Афганістану.

У якості доказів СБУ продемонструвала стенограми і відеозаписи переговорів між фігурантами.

Аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконного постачання військових товарів з РФ:

Як розповіли на брифінгу, 24 березня у цій справі шести особам повідомили про підозру за статтею "Створення, участь і керівництво незаконними збройними формуваннями". 25 березня двом з них повідомили також про підозру за статтею "Незаконне переміщення товарів через кордон". Серед підозрюваних є Шевченко і Рогоза. Фігурантам загрожує від 3 до 10 років в'язниці.

Зараз у суді чотирьом з підозрюваних обирають запобіжний захід. Слідство наполягає на арешті.

Передісторія: Ще у 2019 році Генпрокуратура повідомила керівнику ТОВ "Оптимумспецдеталь", яка поставила на оборонні підприємства продукції на 140 мільйонів гривень, Андрію Рогозі про підозру у несплаті податків та розкраданні близько 30 мільйонів гривень бюджетних коштів. Генпрокурором тоді був Юрій Луценко.

24 березня 2021 року Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, а можливими організаторами називає Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 українців. Слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між ПВК та організаціями країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн.

Сам Шевченко заперечує свою причетність до справи та чекає доказів СБУ.

Довідково: Шевченко відомий як інформатор, що передав до НАБУ дані про кількох осіб, які хотіли за хабарі закрити справи в бюро або влаштуватися туди на посаду. За його словами, він брав участь у двох десятках оперативних розробок бюро. Офіційно Шевченко мав статус особи, що надала згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронним органом, і ніколи не був співробітником НАБУ, тобто не проходив жодного етапу конкурсу.

Шевченко повідомляв, що мав відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром". Розслідувачі Bihus.info заявляли, що Шевченко допомагав фігурантам "справи Гладковського" отримувати потрібні документи з НАБУ.