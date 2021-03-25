Підозрюваний у створенні ПВК Шевченко заперечує причетність та чекає доказів СБУ

Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявив, що за останні три роки один раз був на базі охоронної компанії, створеної іншим підозрюваним, екснардепом Семеном Семенченком. Він також чекає, коли СБУ зможе надати докази його причетності до справи та покази свідків.

Джерело: Шевченко у facebook

Пряма мова: "Семен (Семенченко – УП) тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі – так, це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин".

Деталі: Шевченко повідомив, що загальну позицію по справі ще допрацьовують із адвокатом, проте наразі він може повідомити наступне.

Восени 2018 року він дійсно мав плани стати інвестором охоронної компанії для роботи за кордоном. Проте ті плани стали неактуальними.

Водночас, підозрюваний закликає слідчих провести ДНК-аналізи, щоб довести його причетність до знайденої зброї чи вибухівки. Він готовий здати свої зразки добровільно. Також Шевченко очікує, коли СБУ зможе надати хоча б одного свідка, який підтвердить, що він мав відношення до цієї зброї. Цікавлять його також і дані білінгу мобільного телефону – "бо ні мене самого, ні мого телефону там ніколи не було від слова "взагалі" і вам (СБУ – УП) за це прекрасно відомо".

"Агент" НАБУ також висловив готовність пройти поліграф та відповісти на всі запитання щодо завезення зброї чи вибухівки, скоєння інших тяжких злочинів.

Здивування підозрюваного також викликали звинувачення щодо продажу товарів військового та подвійного призначення на підприємства "Укроборонпрому" за завищеними цінами.

Пряма мова: "Послухайте, клоуни з 95-го кварталу, якщо ви не в курсі, то заводи купують продукцію через проведення тендерів на "Прозоро" – яким (поясніть це мені, собі і людям) чином, хтось може щось продавати "за завищеними цінами", якщо у тендерах перемагає той учасник, ціна якого є найнижчою серед всіх інших учасників тендеру??? Чекаю на оприлюдення конкретних договорів і тендерної документації хоча би одній такій реалізованій угоді, де була здійснена поставка і оплачені кошти "по завищеною ціною".

Деталі: Шевченко також натякнув на зв’язок розслідування із його звинуваченням керівника Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді по справі "вагнерівців".

"Напевно, таке співпадіння", – написав він.

Підозрюваний також стверджує, що за шість місяців слідства не було зафіксовано жодного скоєного ним злочину. Йому також цікаво, чому СБУ не змогла його затримати під час продажу чи контрабанди зброї або ж біля неї.

У понеділок, 29 березня, Шевченко має з’явитись на допит. Суд з обрання міри запобіжного заходу має бути невдовзі.

Що передувало: Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії", а можливими організаторами називає Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

Довідково: Шевченко відомий як інформатор, що передав до НАБУ дані про кількох осіб, які хотіли за хабарі закрити справи в бюро або влаштуватися туди на посаду. За його словами, він брав участь у двох десятках оперативних розробок бюро. Офіційно Шевченко мав статус особи, що надала згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронним органом, і ніколи не був співробітником НАБУ, тобто не проходив жодного етапу конкурсу.

Шевченко повідомляв, що мав відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром". Розслідувачі Bihus.info заявляли, що Шевченко допомагав фігурантам "справи Гладковського" отримувати потрібні документи з НАБУ.

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