В деле "ЧВК Шевченко и Семенченко" появился фигурант из старой схемы

СБУ подозревает, что Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", и фигурант ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанных с "Укроборонпромом", Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Источник: брифинг Службы безопасности Украины в четверг, сайт СБУ

Детали: В целом дело касается более широкого перечня преступлений, и в нем также фигурирует бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко.

Как сообщили на брифинге представители СБУ, следствие установило, что летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой, куда начали набирать крепких молодых людей и бывших правоохранителей.

В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков для выполнения задач с огнестрельным оружием. Они проходили специальную тренировку на различных тренировочных базах, в том числе на "Центрэнерго".

По данным следствия, Семенченко с помощью Шевченко зарегистрировал за рубежом частную военную компанию. Именно для трудоустройства в ней готовили рекрутов.

В СБУ подозревают, что именно Шевченко обеспечивал поставки амуниции, оборудования и боеприпасов для проведения тренировок и для потребностей ЧВК.

В спецслужбе сообщили, что 24 марта во время обысков на тренировочных базах и дома у фигурантов, кроме оружия, были изъяты документы, которые "полностью подтверждают факт деятельности на территории Украины незаконного вооруженного формирования, фактически частной военной компании, и подготовки к совершению преступлений".

Также следствие разоблачило факты незаконной поставки с участием Шевченко в Украину, для нужд ЧВК, комплектующих и военного снаряжения.

Кроме того, проверяется причастность Шевченко к каналу поставки оружия из России в Ирак, Сирию и Афганистан.

В качестве доказательств СБУ продемонстрировала стенограммы и видеозаписи переговоров между фигурантами.

Аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок военных товаров из РФ:

Как рассказали на брифинге, 24 марта в этом деле шести лицам сообщили о подозрении по статье "Создание, участие и руководство незаконными вооруженными формированиями". 25 марта двум из них сообщили также о подозрении по статье "Незаконное перемещение товаров через границу". Среди подозреваемых есть Шевченко и Рогоза. Фигурантам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас в суде четырем из подозреваемых выбирают меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

Предыстория: Еще в 2019 году Генпрокуратура сообщила руководителю "Оптимумспецдетали", которая поставила на оборонные предприятия продукции на 140 млн гривен, Андрею Рогозе о подозрении в неуплате налогов и хищении около 30 млн гривен бюджетных средств. Генпрокурором тогда был Юрий Луценко.

24 марта 2021 года Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 украинцев. Следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и организациями стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

Сам Шевченко отрицает свою причастность к делу и ждет доказательств СБУ.

Справка: Справка: Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких человек, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. По его словам, он участвовал в двух десятках оперативных разработок бюро. Официально Шевченко имел статус лица, которое дало согласие на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительным органом, и никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

Шевченко сообщал, что имел отношение к поставке запчастей и комплектующих на заводы концерна "Укроборонпром". Расследователи Bihus.info заявляли, что Шевченко помогал фигурантам "дела Гладковского" получать нужные документы из НАБУ.