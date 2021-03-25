Медведчук та Козак у дні окупації Криму придбали нафтовий бізнес у Росії за безцінь – "Схеми"

Родини українських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності, у перші дні окупації кримського півострова за безцінь отримали під контроль частину крупного нафтового бізнесу у Росії, який згодом приносив їм щороку десятки мільйонів доларів.

Джерело: розслідування програми «Схеми» та міжнародного Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності «Російські гроші, українська політика»

Деталі: Офіційні документи кіпрських компаній, які проаналізували журналісти, свідчать про те, що 27 лютого 2014 року – у день захоплення парламенту Криму так званими «зеленими чоловічками» – родини Медведчука і Козака стали співвласниками «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тисяч доларів.

Також родина отримала під контроль 60% фірми «НЗНП Трейд», яка на той момент вже мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів. Запаси цього великого родовища оцінюються у майже 137 мільйонів тонн нафти.

І «Новошахтинський завод нафтопродуктів», і «НЗНП Трейд» до того, як перейшли під контроль родинам Медведчука і Козака, належали російському мільярдерові Сергію Кислову. «Завод, який дає мільйонні дивіденди, в який Кислов інвестував мільйони доларів, було продано компаніям Лавренюк та Марченко за суму близько 40 тисяч доларів, це майже задарма», – зазначила в коментарі журналістам аналітик ГО «Центр протидії корупції» Антоніна Волкотруб, проаналізувавши документи.

Не відповіли на запити народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак. У Верховній раді Віктор Медведчук проігнорував озвучене журналістом питання.

За оцінками журналістів-розслідувачів, «Новошахтинський нафтопереробний завод» починаючи з 2014 року і донині забезпечив родинам дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

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