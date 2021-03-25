Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма купили нефтяной бизнес в России за бесценок – "Схемы"

Четверг, 25 марта 2021, 22:24
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма купили нефтяной бизнес в России за бесценок – Схемы
"схемы"

Семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения революции достоинства, в первые дни оккупации крымского полуострова за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов.

Источник: расследование программы "Схемы" и международного проекты расследования коррупции и организованной преступности "Російські гроші, українська політика"

Детали: Официальные документы кипрских компаний, которые проанализировали журналисты, свидетельствуют о том, что 27 февраля 2014 года - в день захвата парламента Крыма "зелеными человечками" - семьи Медведчука и Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за 40 тысяч долларов.

Также семья получила под контроль 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гаврикивского нефтяного месторождения в России за 1000 долларов. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 миллионов тонн нефти.

И "Новошахтинский завод нефтепродуктов", и "НЗНП Трейд" до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову. "Завод, который дает миллионные дивиденды, и в который Кислов инвестировал миллионы долларов, было продано компаниям Лавренюк и Марченко за сумму около 40 тысяч долларов, это почти даром", - отметила в комментарии журналистам аналитик ОО "Центр противодействия коррупции" Антонина Волкотруб, проанализировав документы.

Не ответили на запросы народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак. В Верховной Раде Виктор Медведчук проигнорировал озвученый журналистом вопрос.

По оценкам журналистов-расследователей, "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям дивиденды в размере более 100 миллионов долларов.

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукКрымоккупацияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: