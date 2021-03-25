Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма купили нефтяной бизнес в России за бесценок – "Схемы"

Семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения революции достоинства, в первые дни оккупации крымского полуострова за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов.

Источник: расследование программы "Схемы" и международного проекты расследования коррупции и организованной преступности "Російські гроші, українська політика"

Детали: Официальные документы кипрских компаний, которые проанализировали журналисты, свидетельствуют о том, что 27 февраля 2014 года - в день захвата парламента Крыма "зелеными человечками" - семьи Медведчука и Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за 40 тысяч долларов.

Также семья получила под контроль 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гаврикивского нефтяного месторождения в России за 1000 долларов. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 миллионов тонн нефти.

И "Новошахтинский завод нефтепродуктов", и "НЗНП Трейд" до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову. "Завод, который дает миллионные дивиденды, и в который Кислов инвестировал миллионы долларов, было продано компаниям Лавренюк и Марченко за сумму около 40 тысяч долларов, это почти даром", - отметила в комментарии журналистам аналитик ОО "Центр противодействия коррупции" Антонина Волкотруб, проанализировав документы.

Не ответили на запросы народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак. В Верховной Раде Виктор Медведчук проигнорировал озвученый журналистом вопрос.

По оценкам журналистов-расследователей, "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям дивиденды в размере более 100 миллионов долларов.

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