Резкий рост и новый "рекорд" Украины: более 18 тысяч больных COVID за сутки

За сутки 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 лицам, госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Только накануне было два антирекорда – по количеству новых и летальных случаев в сутки: 24 марта диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента, выздоровели 6 748 человек.

Почти на 1,5 тысячи увеличилось суточное количество больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и г. Киев (1 164).

Снова выросло количество инфицированных детей: в четверг коронавирус подтвердили у 923 детей и 435 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали в стране 119 087: методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 614 707 человек, из них 1 290 158 человек выздоровели, а 31 461 больной умер.

В то же время, 25 марта первую дозу вакцины против коронавируса получили 18 738 человек. Всего с 24 февраля привито 174 324 человека (один человек получил две дозы уже).

Прививки проводили 168 мобильных бригад по иммунизации и 483 прививочных пункта.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 по состоянию на 25 марта записались 349 713 человек.

Количество заболеваний и количество прививок в регионах за сутки:

м. Киев – 1164 случая / 1850 прививок;

Винницкая область – 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область –356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область – 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область – 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская – 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область – 402 случая / 918 прививок;

Киевская область – 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;

Луганская область – 131 случай / 280 прививок;

Львовская область – 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;

Одесская область – 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область – 554 случая / 670 прививок;

Сумская область – 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область – 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область -– 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область – 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.

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