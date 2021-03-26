Хмельницький посилив карантин
П'ятниця, 26 березня 2021, 15:29
З 29 березня у Хмельницькому введуть додаткові посиленні заходи карантину через зростання кількості хворих на коронавірус.
Джерело: рішення міської комісії ТЕБ і НС від 26 березня, Незалежний громадський портал
Деталі: Зокрема, з понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи, а середня школа переходить на дистанційну форму навчання.
Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.
Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:
- приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі
розташованих в торговельно-розважальних центрах;
- робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
- робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.
Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.
Українська правда