Хмельницький посилив карантин

З 29 березня у Хмельницькому введуть додаткові посиленні заходи карантину через зростання кількості хворих на коронавірус.

Джерело: рішення міської комісії ТЕБ і НС від 26 березня, Незалежний громадський портал

Деталі: Зокрема, з понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи, а середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі

розташованих в торговельно-розважальних центрах;

розташованих в торговельно-розважальних центрах; робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів

тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.