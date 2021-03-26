Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хмельницький посилив карантин

П'ятниця, 26 березня 2021, 15:29
Хмельницький посилив карантин

З 29 березня у Хмельницькому введуть додаткові посиленні заходи карантину через зростання кількості хворих на коронавірус.

Джерело: рішення міської комісії ТЕБ і НС від 26 березня, Незалежний громадський портал

Деталі: Зокрема, з понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи, а середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі
    розташованих в торговельно-розважальних центрах;
  • робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
    тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
  • робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ХмельницькийкарантинлокдаункоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
"Новий Чорнобиль". Кремль залякує новою дезінформацією
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: