Хмельницкий усилил карантин

С 29 марта в Хмельницком введут дополнительные усилении меры карантина из-за роста количества больных на коронавирус.

Источник: решение городской комиссии ТЭБ и ЧС от 26 марта, Независимый общественный портал

Детали: В частности, с понедельника, 29 марта после каникул будут очно учиться 1-4 классы, а средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Без изменений продолжат работу детские сады города.

Кроме этого, с 29 марта в городе будет запрещено:

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности в том числе

расположенных в торгово-развлекательных центрах;

расположенных в торгово-развлекательных центрах; работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов

и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос; работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.