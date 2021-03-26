Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хмельницкий усилил карантин

Пятница, 26 марта 2021, 15:29
Хмельницкий усилил карантин

С 29 марта в Хмельницком введут дополнительные усилении меры карантина из-за роста количества больных на коронавирус.

Источник: решение городской комиссии ТЭБ и ЧС от 26 марта, Независимый общественный портал

Детали: В частности, с понедельника, 29 марта после каникул будут очно учиться 1-4 классы, а средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Без изменений продолжат работу детские сады города.

Кроме этого, с 29 марта в городе будет запрещено:

  • прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности в том числе
    расположенных в торгово-развлекательных центрах;
  • работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов
    и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.

Украинская правда
Темы: ХмельницкийкарантинлокдаункоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: