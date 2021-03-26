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Хмельницкий усилил карантин

Пятница, 26 марта 2021, 16:29

С 29 марта в Хмельницком введут дополнительные усилении меры карантина из-за роста количества больных на коронавирус.

Источник: решение городской комиссии ТЭБ и ЧС от 26 марта, Независимый общественный портал

Детали: В частности, с понедельника, 29 марта после каникул будут очно учиться 1-4 классы, а средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Без изменений продолжат работу детские сады города.

Кроме этого, с 29 марта в городе будет запрещено:

  • прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности в том числе
    расположенных в торгово-развлекательных центрах;
  • работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов
    и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.

Украинская правда
Темы: ХмельницкийкарантинлокдаункоронавирусCovid-2019


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