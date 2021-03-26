Загострення на Донбасі: Українська делегація ТКГ терміново збирається на засідання
П'ятниця, 26 березня 2021, 17:31
Через смерть 4 військових на Донбасі українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання.
Джерело: Facebook-сторінка української делегації ТКГ
Дослівно: "Наразі Українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду.
Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинув за Україну".
Деталі: Відзначається, що за підсумками засідання українська делегація запропонує конкретні рішення та офіційну позицію.
Нагадаємо:
- На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
Українська правда