Загострення на Донбасі: Українська делегація ТКГ терміново збирається на засідання

Через смерть 4 військових на Донбасі українська делегація ТКГ збирається на екстрене засідання.

Джерело: Facebook-сторінка української делегації ТКГ

Дослівно: "Наразі Українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду.

Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинув за Україну".

Деталі: Відзначається, що за підсумками засідання українська делегація запропонує конкретні рішення та офіційну позицію.

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