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Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание

Пятница, 26 марта 2021, 17:31

Из-за смерти 4 военных на Донбассе украинская делегация ТКГ собирается на экстренное заседание.

Источник: Facebook-страница украинской делегации ТКГ

Дословно: "Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.

Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину".

Детали: Отмечается, что по итогам заседания украинская делегация предложит конкретные решения и официальную позицию.

Напомним:

  • На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойнаОбъединенные силы на ДонбассеООС


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