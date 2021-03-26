Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание
Пятница, 26 марта 2021, 16:31
Из-за смерти 4 военных на Донбассе украинская делегация ТКГ собирается на экстренное заседание.
Источник: Facebook-страница украинской делегации ТКГ
Дословно: "Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.
Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину".
Детали: Отмечается, что по итогам заседания украинская делегация предложит конкретные решения и официальную позицию.
Напомним:
- На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
Украинская правда