Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание

Из-за смерти 4 военных на Донбассе украинская делегация ТКГ собирается на экстренное заседание.

Источник: Facebook-страница украинской делегации ТКГ

Дословно: "Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.

Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину".

Детали: Отмечается, что по итогам заседания украинская делегация предложит конкретные решения и официальную позицию.

Напомним: