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У Києві за добу 39 смертей від коронавірусу

Субота, 27 березня 2021, 10:16
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 26 березня підтвердили 1226 випадків коронавірусу, померли 39 хворих, одужало 464 особи.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 151 пацієнта з COVID-19 та 581 хворих із підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173) районах.

Серед нових хворих – 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

 

Загалом з початку епідемії у столиці виявили 158 993 випадки коронавірусу, померли від хвороби 3274 осіб, одужали 104 617 людей.

Що передувало: За добу 25 березня у столиці зареєстрували 1164 нових випадки захворювання на коронавірус, 37 людей померли.

23 березня у Києві померли 49 людей від COVID, це була найбільша кількість смертей за добу з початку пандемії.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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