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В Киеве за сутки 39 смертей от коронавируса

Суббота, 27 марта 2021, 10:16
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за сутки 26 марта подтвердили 1226 случаев коронавируса, умерли 39 больных, выздоровели 464 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 151 пациента с COVID-19 и 581 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173) районах.

Среди новых заболевших – 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

 

Всего с начала эпидемии в столице обнаружили 158 993 случая коронавируса, умерли от болезни 3 274 человек, выздоровели 104 617 человек.

Что предшествовало: За сутки 25 марта в столице зарегистрировали 1164 новых случая заболевания коронавирусом, 37 человек умерли.

За сутки 23 марта в Киеве умерли 49 человек от COVID-19, это наибольшее количество смертей с начала пандемии. 

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Темы: Киевкоронавирус


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