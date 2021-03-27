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Зеленський: Тупицький може йти на заслужений відпочинок

Субота, 27 березня 2021, 12:56
Зеленський: Тупицький може йти на заслужений відпочинок
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна за результатами аудиту указів Януковича, проведеного на виконання рішення РНБО.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба президента

Дослівно: "На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок".

"Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно".

Деталі: Крім того, Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 19 березня, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

Також він повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

Що передувало: 27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТупицькийКС
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