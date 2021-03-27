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Зеленский: Тупицкий может идти на заслуженный отдых

Суббота, 27 марта 2021, 13:56
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина по результатам аудита указов Януковича, проведенного во исполнение решения СНБО.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента

Дословно: "На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых".

"Если есть недели, когда не проходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно".

Детали: Кроме того, Зеленский отметил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Также он сообщил о подписании указа о введении в действие решение СНБО, согласно которому уже в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

Что предшествовало: 27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТупицкийКС


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