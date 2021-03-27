Минздрав передумал: "красных" регионов только 10
Суббота, 27 марта 2021, 15:02
Министерство здравоохранения во второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 – теперь к "красным" отнесены 10 регионов, а не 13, как было утром.
Источник: обновленные данные Минздрава
Детали: В новом перечне из списка "красных" исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, они теперь отнесены к "оранжевым".
Что предшествовало: В субботу утром Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, и всего "красных" регионов стало 13.
После этого Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.
Украинская правда