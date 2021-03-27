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Минздрав передумал: "красных" регионов только 10

Суббота, 27 марта 2021, 14:02
Минздрав передумал: красных регионов только 10
фото КГГА

Министерство здравоохранения во второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 – теперь к "красным" отнесены 10 регионов, а не 13, как было утром.

Источник: обновленные данные Минздрава

 

Детали: В новом перечне из списка "красных" исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, они теперь отнесены к "оранжевым".

Что предшествовало: В субботу утром Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, и всего "красных" регионов стало 13.

После этого Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирус
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