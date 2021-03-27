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Зеленський: Українські політики заважають Індії відновити експорт вакцини

Субота, 27 березня 2021, 14:30
Зеленський: Українські політики заважають Індії відновити експорт вакцини
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що висловлювання окремих українських політиків "сильно заважають" перегляду індійським урядом рішення щодо обмеження на експорт вакцини CoviShield.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба президента

Деталі: Президент зазначив, що процес вакцинації в Україні стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

Дослівно: "Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом".

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що цього тижня Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями, загалом підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

Президент підкреслив, що, окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і патріарх Варфоломій.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.

Що передувало: 24 березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute. За даними Reuters, рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов очікує, що у квітні Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Він також зазначив, що Індія притримала експорт вакцини для всіх без винятків. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвакцинаціяІндія
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