Зеленський: Українські політики заважають Індії відновити експорт вакцини

Президент Володимир Зеленський вважає, що висловлювання окремих українських політиків "сильно заважають" перегляду індійським урядом рішення щодо обмеження на експорт вакцини CoviShield.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба президента

Деталі: Президент зазначив, що процес вакцинації в Україні стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

Дослівно: "Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом".

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що цього тижня Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями, загалом підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

Президент підкреслив, що, окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і патріарх Варфоломій.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.

Що передувало: 24 березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute. За даними Reuters, рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов очікує, що у квітні Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Він також зазначив, що Індія притримала експорт вакцини для всіх без винятків.