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Зеленский: Украинские политики мешают Индии возобновить экспорт вакцины

Суббота, 27 марта 2021, 14:30
Зеленский: Украинские политики мешают Индии возобновить экспорт вакцины
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что высказывания отдельных украинских политиков "сильно мешают" пересмотру индийским правительством решения об ограничении на экспорт вакцины CoviShield.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента

Детали: Президент отметил, что процесс вакцинации в Украине сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

Дословно: "Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее – сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом".

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами".

Больше деталей: Зеленский отметил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели, в общем подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

Президент подчеркнул, что, кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.

Что предшествовало: 24 марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая изготавливается на мощностях Serum Institute. По данным Reuters, решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что в апреле Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Он также отметил, что Индия придержала экспорт вакцины для всех без исключений.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвакцинацияИндия
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