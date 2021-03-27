Зеленский: Украинские политики мешают Индии возобновить экспорт вакцины

Президент Владимир Зеленский считает, что высказывания отдельных украинских политиков "сильно мешают" пересмотру индийским правительством решения об ограничении на экспорт вакцины CoviShield.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента

Детали: Президент отметил, что процесс вакцинации в Украине сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

Дословно: "Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее – сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом".

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами".

Больше деталей: Зеленский отметил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели, в общем подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

Президент подчеркнул, что, кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.

Что предшествовало: 24 марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая изготавливается на мощностях Serum Institute. По данным Reuters, решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что в апреле Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Он также отметил, что Индия придержала экспорт вакцины для всех без исключений.