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Німецькі лікарі закликають запровадити жорсткий локдаун

Субота, 27 березня 2021, 18:28
Фото: spiegel

Асоціація лікарів інтенсивної терапії та невідкладної допомоги у Німечині закликає до жорсткого локдауну на 2 тижні, щоб запобігти перевантаженню медичної системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Керівник асоціації Крістіна Карагіаннідіс зазначив, що країні терміново необхідна комбінація заходів із жорсткого локдауну, вакцинації і тестування, щоб не допустити переповнення реанімацій.

Він закликав прем’єрів федеральних земель відмовитися від будь-яких послаблень обмежень (наприклад, Саарланд планує послабити карантин після Великодня).

У п’ятницю схоже застереження пролунало від федерального глави МОЗ Єнса Шпана, який попередив, що у квіті система охорони здоров’я може виявитися переповненою. 

До жорсткого карантину закликав і заступник лідера "Християнських демократів" Томас Штробль. "Правда полягає у тому, що нам потрібен короткий всеосяжний локдаун, щоб спинити швидке поширення мутованого штаму B117", - сказав він.

Інститут Роберта Коха 27 березня повідомив про найвищий показник захворюваності з середини січня - 124,9 на 100 000 населення. За останню добу зареєстрували 20 472 нових заражень та 157 смертей. 

Нагадаємо, 22 березня Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель домовилися продовжити діючі обмеження до 18 квітня.

Також планували запровадити посилені обмеження на Великдень, але після шквалу критики Меркель відмовилася від цієї ідеї і назвала її помилкою.

Теми: локдаунНімеччина


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