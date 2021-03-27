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Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун

Суббота, 27 марта 2021, 17:28
Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун
Фото: spiegel

Ассоциация врачей интенсивной терапии и неотложной помощи в Германии призывает к жесткому локдауну на 2 недели, чтобы предотвратить непосильную нагрузку на медицинскую систему.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Руководитель ассоциации Кристиан Карагианнидис отметил, что стране срочно необходима комбинация мер из жесткого локдауна, вакцинации и тестирования, чтобы не допустить переполнения реанимаций.

Он призвал премьеров федеральных земель отказаться от любых послаблений ограничений (например, земля Саар планирует ослабить карантин после Пасхи).

В пятницу похоже предостережение прозвучало от федерального главы Минздрава Йенса Шпана, который предупредил, что в апреле система здравоохранения может оказаться переполненной.

К жесткому карантину призвал и заместитель лидера "Христианских демократов" Томас Штробль. "Правда заключается в том, что нам нужен короткий всеобъемлющий локдаун, чтобы остановить быстрое распространение мутировавшего штамма B117", - сказал он.

Институт Роберта Коха 27 марта сообщил о самом высоком показателе заболеваемости с середины января - 124,9 на 100 000 населения. За последние сутки зарегистрировали 20 472 новых заражений и 157 смертей.

Напомним, 22 марта Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились продолжить действующие ограничения до 18 апреля.

Также планировали ввести усиленные ограничения на Пасху, но после шквала критики Меркель отказалась от этой идеи и назвала ее ошибкой.

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Темы: локдаунГермания
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