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Євросоюз перевів годинники, 8 країн перейшли на "московський час"

Неділя, 28 березня 2021, 09:47

Всі 27 держав-членів ЄС в ніч на 28 березня перевели годинники на так званий "літній час", попри наявність згоди про те, що від переведення треба відмовлятися.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Принципове рішення про те, що Євросоюз відмовиться від переведення стрілок на "літній" та "зимовий" час, було ухвалене ще у 2018 році. Тоді звучало очікування, що 2019 рік стане останнім коли держави ЄС будуть змінювати часовий пояс двічі на рік. Для цього усі столиці мали обрати, на якому часі вони залишаються – кожна держава мала обрати між "постійним літнім" та "постійним зимовим" часом.

Втім, дебати про це, а також ухвалення відповідних рішень затягнулися. Зараз у ЄС розрахують, що останні переведення час відбудуться у 2022 році.

Наразі час 8 держав ЄС синхронізований з українським. У ніч на неділю вони перевели годинники на часовий пояс "Грінвіч+3", тобто той самий, який політики у Києві іноді називають "московським часом". Це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр.

Очікуються, що після скасування переведення більшість з них лишиться на літньому поясі на постійних засадах.

Детально про це – у статті Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники

Теми: часЄС


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