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Евросоюз перешел на летнее время

Воскресенье, 28 марта 2021, 09:47
Евросоюз перешел на летнее время

се 27 государств-членов ЕС в ночь на 28 марта перевели часы на так называемое "летнее время", несмотря на наличие согласия о том, что от перевода надо отказываться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Принципиальное решение о том, что Евросоюз откажется от перевода стрелок на "летнее" и "зимнее" время, было принято еще в 2018 году. Тогда звучали ожидания, что 2019 год станет последним, когда государства ЕС будут менять часовой пояс дважды в год. Для этого все столицы должны были избрать, на каком времени они остаются - каждое государство должно выбрать между "постоянным летним" и "постоянным зимним" временем.

Впрочем, дебаты об этом, а также принятие соответствующих решений затянулись. Сейчас в ЕС рассчитают, что последний перевод времеми состоятся в 2022 году.

Сейчас время 8 государств ЕС синхронизировано с украинским. В ночь на воскресенье они перевели часы на часовой пояс "Гринвич + 3", то есть тот самый, который политики в Киеве иногда называют "московским временем". Это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

Ожидается, что после отмены перевода большинство из них останется на летнем поясе на постоянной основе.

Напомним: В воскресенье Украина также перешла на летнее время. 

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Темы: времяЕС
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