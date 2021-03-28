На Прикарпатті троє кандидатів ідуть ніс у ніс – екзитпол

За даними екзитполу, на одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до Верховної Ради із незначним відривом перемагає представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Джерело: екзитпол соціологічної групи "Рейтинг" станом на 18 годину

Деталі: За даними екзитполу, Шевченко набирає 32,4% голосів, представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський – 31,6%, а кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – 29,4%.

Опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць.

Екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Всього було опитано 3892 людини. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Передісторія: