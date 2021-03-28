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На Прикарпатті троє кандидатів ідуть ніс у ніс – екзитпол

Неділя, 28 березня 2021, 20:43

За даними екзитполу, на одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до Верховної Ради із незначним відривом перемагає представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Джерело: екзитпол соціологічної групи "Рейтинг" станом на 18 годину

Деталі: За даними екзитполу, Шевченко набирає 32,4% голосів, представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський – 31,6%, а кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – 29,4%.

Опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць.

Екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Всього було опитано 3892 людини. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Передісторія:

  • У неділю проходять вибори до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області та окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

  • Станом на 16 годину в окрузі №50 у Донецькій області явка склала 16,18%, в окрузі №87 на Івано-Франківщині – 23,72%.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська область


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