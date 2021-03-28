По данным экзит-пола, на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду с незначительным отрывом побеждает представитель партии "За будущее" Александр Шевченко.

Источник: экзит-пол социологической группы "Рейтинг" по состоянию на 18 часов

Детали: По данным экзит-пола, Шевченко набирает 32,4% голосов, представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 31,6%, а кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк – 29,4%.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе из участков.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Всего было опрошено 3892 человека. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

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