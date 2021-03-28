Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

Воскресенье, 28 марта 2021, 20:43
На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

По данным экзит-пола, на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду с незначительным отрывом побеждает представитель партии "За будущее" Александр Шевченко.

Источник: экзит-пол социологической группы "Рейтинг" по состоянию на 18 часов

Детали: По данным экзит-пола, Шевченко набирает 32,4% голосов, представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 31,6%, а кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк – 29,4%.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе из участков.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Всего было опрошено 3892 человека. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

Предыстория:

  • В воскресенье проходят выборы в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области и округе № 87 в Ивано-Франковской области.
  • По состоянию на 16 часов, явка в округе №50 в Донецкой области составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 23,72%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: