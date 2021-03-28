Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Прикарпатье лидирует представитель партии "За будущее" – экзит-пол

Воскресенье, 28 марта 2021, 20:43

По данным экзит-пола, на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду с незначительным отрывом побеждает представитель партии "За будущее" Александр Шевченко.

Источник: экзит-пол социологической группы "Рейтинг" по состоянию на 18 часов

Детали: По данным экзит-пола, Шевченко набирает 32,4% голосов, представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 31,6%, а кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк – 29,4%.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе из участков.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Всего было опрошено 3892 человека. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

Предыстория:

  • В воскресенье проходят выборы в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области и округе № 87 в Ивано-Франковской области.
  • По состоянию на 16 часов, явка в округе №50 в Донецкой области составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 23,72%.

Украинская правда
Темы: виборыИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Прикарпатье лидирует представитель партии "За будущее" – экзит-пол

Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку

Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня

Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области

На Донбассе хотят создать "пояс успешности" – Резников

Все новости...
виборы
Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области
Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду
Последние новости
20:43
На Прикарпатье лидирует представитель партии "За будущее" – экзит-пол
20:28
В Украину идут дожди и мокрый снег
19:52
Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку
19:26
Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
18:58
видеоНа Печерске образовался "гейзер": 133 дома без тепла
18:24
В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня
18:17
Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области
18:05
ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь
17:44
Премьер Армении подаст в отставку для проведения выборов
17:42
Госбанки уменьшили портфели неработающих кредитов на 87 миллиардов
Все новости...