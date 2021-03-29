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Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Понедельник, 29 марта 2021, 11:27
Минздрав обновил перечень красных зон: добавилась еще одна область
Фото: Эльдар Сарахман, УП

По состоянию на 29 марта в 10 областях и городе Киеве действует красный уровень эпидемической опасности.

Источник: данные Минздрава

Детали: В частности, к "красным" регионов добавили Черниговскую область. Ограничения этого уровня начинают там действовать уже с 29 марта.

В то же время, в соответствующем перечне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и город Киев.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности установлен на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.

"Желтой" остается только Херсонская область.

 

Что предшествовало: 28 марта Министерство здравоохранения дважды за день обновило перечень "красных" карантинных зон. Утром МЗ отнесло к "красному" уровню 13 регионов.

Однако впоследствии ведомство вычеркнуло из "красных" зон Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Они теперь отнесены к "оранжевым".

Справка: Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Украинская правда
Темы: карантинМинздрав
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