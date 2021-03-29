Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін не планує розмову із Зеленським – Песков

Понеділок, 29 березня 2021, 12:54

У планах президента Росії Володимира Путіна наразі немає телефонної розмови із українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Песков під час спілкування із ЗМІ, цитує росЗМІ "ТАСС"

Пряма мова: "Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але при необхідності це може бути дуже швидко організовано".

Чому це важливо: У питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі прогрес не спостерігається. Водночас, підтримувані Росією бойовики зухвало порушують режим припинення вогню. Зокрема, 26 березня внаслідок обстрілу загинуло четверо українських бійців

Передісторія:

  • Остання розмова українського президента Володимира Зеленського із Володимиром Путіним відбулась у лютому 2020 року. Тоді мова йшла про виконання домовленостей досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

Теми: ПутінЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Офіс Зеленського не віддасть понівечені двері на виставку, є ідея зекономити

Пенсіонерці в Криму дали 12 років колонії нібито за шпигунство на користь України

На довиборах у Раду на Донеччині переміг Аксьонов

Путін не планує розмову із Зеленським – Песков

У Херсоні в обласній лікарні спалах коронавірусу

МОЗ оновило перелік "червоних" зон: додалась ще одна область

Усі новини...
Путін
США та Британія відреагували на погіршення стану Навального
Байден покликав Путіна на кліматичний саміт
"Прихильники автократії" – Байден порівняв Путіна і лідера Китаю
Останні новини
14:49
У НСЗУ уточнили, які дослідження та аналізи можна пройти в лікарні безкоштовно
14:49
В Єврокомісії пояснили, чи зможуть громадяни третіх країн отримати "паспорт вакцинації" ЄС
14:46
Найбільші автовиробники обмежують роботу заводів – бракує чипів
14:37
фото, відеоПалії відкрили "сезон": на Київщині за вікенд вигоріло 330 гектарів
14:29
На Харківщині помер школяр із COVID і герпесвірусною інфекцією
14:18
Зеленський пропонує видавати українцям вітчизняні "паспорти щеплення"
14:17
Рано прокинувся і несолідно вдягнувся: Навального в тюрмі засипали доганами
14:15
Комітет рекомендував Раді прийняти постанову щодо засудження подій під ОПУ
14:14
Фармацевтичну фірму визнали винною у ненавмисному вбивстві людей у Франції
14:09
Березень закінчиться невеликим дощиком
Усі новини...