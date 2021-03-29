Путін не планує розмову із Зеленським – Песков

У планах президента Росії Володимира Путіна наразі немає телефонної розмови із українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Песков під час спілкування із ЗМІ, цитує росЗМІ "ТАСС"

Пряма мова: "Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але при необхідності це може бути дуже швидко організовано".

Чому це важливо: У питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі прогрес не спостерігається. Водночас, підтримувані Росією бойовики зухвало порушують режим припинення вогню. Зокрема, 26 березня внаслідок обстрілу загинуло четверо українських бійців.

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