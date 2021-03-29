Путин не планирует разговор с Зеленским – Песков

В планах президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения со СМИ, цитирует росЗМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано".

Почему это важно: В вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе прогресс не наблюдается. В то же время, поддерживаемые Россией боевики дерзко нарушают режим прекращения огня. В частности, 26 марта в результате обстрела погибло четверо украинских бойцов.

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