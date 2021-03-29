В Харьковской области умер школьник с COVID и герпесвирусной инфекцией

В Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины, у которого диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на главного санитарного врача области Любовь Махоту и главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухара

Прямая речь Махоты: "Были диагностированы COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции".

Прямая речь Кухара: "У него был COVID и менингоэнцефалит – тяжелый герпетический менингоэнцефалит".

Детали: Школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта пациент скончался.

Как протекала болезнь, главный врач детской инфекционной больницы не рассказал.

Не предоставили информации и в Центре первичной помощи Нововодолажской общины.

По данным лабцентра, информация о смерти ребенка будет отражена в статистике COVID-19 Харьковской области.

Летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в Харьковской области еще не было.

Напомним: В прошлом году в Украине сообщали по меньшей мере о 4 детских смертях при диагнозе COVID, который мог быть сопутствующим. В частности, в октябре не удалось спасти 13-летнего парня и 17-летнего юношу.

На днях в Мариуполе Донецкой области умер 2-месячный мальчик, который имел патологии новорожденного и заразился коронавирусом.

В последнее время в статистике новых случаев коронавирусной болезни возрастает количество детей с "позитивным" тестом.