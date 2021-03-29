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Попри "червону зону" на Прикарпатті послабили карантин: відкрили садочки

Понеділок, 29 березня 2021, 16:14

Комісія ТЕБ та НС в Івано-Франківській області вирішила поетапно пом’якшувати карантинні заходи – відкрили дитячі садочки.

Джерело: пресслужба Івано-Франківської ОДА, Facebook-сторінка голови комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького

Пряма мова голови ОДА Андрія Бойчука: "До остаточної стабілізації ситуації ми не можемо скасовувати ті обмеження, які впливають на епідемічну ситуацію, зокрема проведення масових заходів та концентрація людей у транспорті.

Та, з іншої сторони, треба зважати на потреби жителів області. Тому, враховуючи останні зміни від Кабінету міністрів, ми послаблюємо деякі протиепідемічні заходи".

Деталі: Зокрема, відчиняються дитячі садочки, а якщо ситуація буде покращуватися, то з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів 1-4 класів.

Бойчук зазначив, що не дивлячись на зниження показників захворюваності на коронавірус, Прикарпаття все ще не відповідає критеріям "помаранчевої" зони і залишається у "червоній".

Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності.

В Поляниці знаходиться популярний в Україні гірськолижний курорт "Буковель". 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьлокдаункарантинCovid-2019коронавірус


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