Попри "червону зону" на Прикарпатті послабили карантин: відкрили садочки
Комісія ТЕБ та НС в Івано-Франківській області вирішила поетапно пом’якшувати карантинні заходи – відкрили дитячі садочки.
Джерело: пресслужба Івано-Франківської ОДА, Facebook-сторінка голови комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького
Пряма мова голови ОДА Андрія Бойчука: "До остаточної стабілізації ситуації ми не можемо скасовувати ті обмеження, які впливають на епідемічну ситуацію, зокрема проведення масових заходів та концентрація людей у транспорті.
Та, з іншої сторони, треба зважати на потреби жителів області. Тому, враховуючи останні зміни від Кабінету міністрів, ми послаблюємо деякі протиепідемічні заходи".
Деталі: Зокрема, відчиняються дитячі садочки, а якщо ситуація буде покращуватися, то з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів 1-4 класів.
Бойчук зазначив, що не дивлячись на зниження показників захворюваності на коронавірус, Прикарпаття все ще не відповідає критеріям "помаранчевої" зони і залишається у "червоній".
Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності.
В Поляниці знаходиться популярний в Україні гірськолижний курорт "Буковель".
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