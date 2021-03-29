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Несмотря на "красную зону" на Прикарпатье ослабили карантин: открыли садики

Понедельник, 29 марта 2021, 16:14

Комиссия ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской области решила поэтапно смягчать карантинные мероприятия в области - открыли детские сады.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской ОГА, Facebook-страница председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого

Прямая речь председателя ОГА Андрея Бойчука: "До окончательной стабилизации ситуации мы не можем отменять ограничения, которые влияют на эпидемическую ситуацию, в частности проведение массовых мероприятий и концентрации людей в транспорте.

Но, с другой стороны, нужно учитывать потребности жителей области. Поэтому, учитывая последние изменения от Кабинета министров, мы ослабляем некоторые противоэпидемические меры".

Детали: В частности, открываются детские сады, а если ситуация будет улучшаться, то с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников 1-4 классов.

Бойчук отметил, что несмотря на снижение показателей заболеваемости на коронавирус, Прикарпатье все еще не соответствует критериям "оранжевой" зоны и остается в "красной".

Также комиссия сняла посты полиции на въездах в области, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.

В Полянице находится популярный в Украине горнолыжный курорт "Буковель".

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Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьлокдаункарантинCovid-2019коронавирус


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