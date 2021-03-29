Ексголову правління Приватбанку Дубілета оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Джерело: коментар пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Українській правді, коментар в.о. керівника САП Максима Грищука "Укрінформу"

Пряма мова Грищука: "Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук".

Деталі: Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала три підозри колишнім посадовцям Приватбанку - Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

Передісторія: Також ексголові правління Приватбанку Олександру Дубілету та ще двом колишнім високопосадовцям цього банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

За версією слідства, Дубілет в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів Приватбанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці Приватбанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів Приватбанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у майже 213 млрд грн.